Milano 9:21
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Dow Jones 7-apr
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Londra 9:21
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Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 7/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 7/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 7 aprile

Giornata fiacca per il Dow Jones 30, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,18%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 46.394. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 46.722,4. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 47.050,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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