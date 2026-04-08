Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 7/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 7 aprile
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del Nasdaq Composite, che in chiusura evidenzia un +0,1%.
Lo status tecnico di medio periodo del Nasdaq Composite rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 22.160,3, mentre i supporti sono stimati a 21.733. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 22.587,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)