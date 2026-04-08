Milano 9:23
47.125 +3,77%
Nasdaq 7-apr
24.202 0,00%
Dow Jones 7-apr
46.584 -0,18%
Londra 9:23
10.625 +2,67%
24.064 +4,98%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 7/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 7/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 7 aprile

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del Nasdaq Composite, che in chiusura evidenzia un +0,1%.

Lo status tecnico di medio periodo del Nasdaq Composite rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 22.160,3, mentre i supporti sono stimati a 21.733. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 22.587,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```