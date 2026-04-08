Analisi Tecnica: USD/CAD del 7/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 7 aprile
Seduta sostanzialmente invariata per il cross USD contro "Loonie", che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,12%.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 1,3929, con il supporto più immediato individuato in area 1,3874. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 1,3855.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)