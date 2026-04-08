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Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +2,81%
Hang Seng a 25.821,88 punti
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Finanza
08 aprile 2026 - 07.10
Indice Hang Seng +2,81% a quota 25.821,88 all'apertura pomeridiana.
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