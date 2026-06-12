Milano 11-giu
50.505 0,00%
Nasdaq 11-giu
29.446 +3,29%
Dow Jones 11-giu
50.849 +1,86%
Londra 11-giu
10.304 0,00%
Francoforte 11-giu
24.210 0,00%

Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +2,03%

Hang Seng a 24.740,41 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +2,03%
Indice Hang Seng +2,03% a quota 24.740,41 all'apertura pomeridiana.
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