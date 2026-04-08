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Borsa: Rally per Francoforte (+4,8%)

Il DAX apre a 24.021,81 punti

In breve, Finanza
Borsa: Rally per Francoforte (+4,8%)
Ottima performance per l'indice della Borsa di Francoforte, che passa di mano con un forte guadagno del 4,80%, a quota 24.021,81 in apertura.
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