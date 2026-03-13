Klarna, il presidente Michael Moritz acquista 3,5 milioni di azioni per 50 milioni di dollari

(Teleborsa) - Michael Moritz, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Klarna , tramite una società collegata, ha acquistato 3.472.845 azioni ordinarie tra il 3 e l'11 marzo 2026, per un controvalore complessivo di 49.913.138,73 dollari.



Klarna, fintech svedese quotata da settembre 2025 sul NYSE, ha chiuso il quarto trimestre 2025 con un fatturato 1,082 miliardi di dollari (+38% anno su anno, +58% Stati Uniti), il primo trimestre da oltre un miliardo di dollari, superiore alle previsioni. Il GMV ha raggiunto 38,7 miliardi di dollari (+32% anno su anno, +43% Stati Uniti), superiore alla fascia massima della guidance.



La società ha ora 118 milioni di consumatori attivi (+28% anno su anno) e 966.000 commercianti (+42% anno su anno, record di 115.000 nuovi iscritti nel quarto trimestre), mentre gli accantonamenti per perdite su crediti sono scesi allo 0,65% del GMV nel quarto trimestre dallo 0,72% del terzo trimestre.

