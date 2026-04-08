ExxonMobil, calo del 6% della produzione di greggio nel primo trimestre per conflitto

(Teleborsa) - ExxonMobil , colosso statunitense di petrolio e gas, prevede che le interruzioni in Medio Oriente ridurranno la produzione equivalente di petrolio di circa il 6% nel primo trimestre rispetto al quarto trimestre del 2025.



Gli asset in Medio Oriente rappresentano circa il 20% della produzione globale equivalente di petrolio di ExxonMobil, ma una percentuale inferiore degli utili Upstream. Alcuni asset in Qatar e negli Emirati Arabi Uniti, in cui ExxonMobil detiene partecipazioni, hanno subito interruzioni di produzione a partire da marzo.



La major ha fornito questo supplemento alla sua informativa sugli utili del primo trimestre alla luce della situazione in corso in Medio Oriente e delle relative interruzioni. Prevede che gli utili per azione del primo trimestre saranno superiori a quelli del quarto trimestre del 2025, escludendo gli effetti temporali sfavorevoli che si annulleranno nel tempo.



ExxonMobil ha anche ricordato che, in Qatar, gli attacchi del primo trimestre hanno colpito due impianti di liquefazione del gas naturale (LNG) in cui ExxonMobil detiene partecipazioni. Questi asset rappresentavano circa il 3% della produzione Upstream del 2025. Secondo quanto riportato pubblicamente, la riparazione dei danni richiederà un periodo prolungato. In attesa di una valutazione in loco, "non siamo in grado di fornire indicazioni sui tempi necessari al ritorno alla normale operatività dei due treni", si legge in una nota.



Inoltre, gli impianti in Medio Oriente rappresentano circa il 5% della capacità globale di ExxonMobil di raffinazione e produzione chimica. La società prevede che le interruzioni in Medio Oriente e la ridotta disponibilità di greggio negli impianti dell'Asia-Pacifico comporteranno una riduzione del volume di prodotti energetici a livello globale di circa il 2% nel primo trimestre rispetto al quarto trimestre del 2025.

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