CME Group avverte: "catastrofe biblica" se Usa intervengono su futures petroliferi

(Teleborsa) - Il capo del CME Group , il principale mercato mondiale dei derivati, ha avvertito l'amministrazione Trump che rischia una "catastrofe biblica" se tenterà di abbassare i prezzi del petrolio intervenendo sui mercati dei derivati durante la guerra con l'Iran. Lo riporta il Financial Times.



Terry Duffy, amministratore delegato del CME Group, ha dichiarato questa settimana durante una conferenza Boca Raton, in Florida, che un intervento del governo statunitense sul mercato dei futures per frenare l'aumento del prezzo del greggio minerebbe la fiducia del mercato.



"Ai mercati non piace quando i governi intervengono sui prezzi", ha sottolineato Duffy. Una mossa simile rischierebbe una "catastrofe biblica" se gli investitori perdessero fiducia nella capacità dei mercati di stabilire il prezzo delle materie prime critiche, ha aggiunto.



Tali dichiarazioni seguito un report che suggeriva che il Dipartimento del Tesoro statunitense stesse valutando misure per abbassare i prezzi del petrolio, incluso un intervento sui mercati dei futures.



Mercoledì l'amministrazione Trump ha annunciato il rilascio di milioni di barili di petrolio dalle sue riserve strategiche nel tentativo di prevenire uno shock petrolifero.



(Foto: © Aleksandr Prokopenko / 123RF)

