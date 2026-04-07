LUVE, portafoglio ordini sale a 300,9 milioni al 31 marzo 2026: nuovo massimo storico
(Teleborsa) - LUVE, società produttrice di scambiatori di calore con sede a Uboldo (Varese), ha comunicato i principali risultati al 31 marzo 2026. Le vendite di prodotti nel primo trimestre si attestano a 151 milioni di euro, in crescita del 13,1% rispetto al primo trimestre 2025.
Il portafoglio ordini a fine marzo raggiunge 300,9 milioni di euro, nuovo massimo storico, superiore del 26% al precedente record e in crescita del 43% rispetto a marzo 2025.
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