CME Group, il complesso energia raggiunge nuovo record di volume giornaliero

(Teleborsa) -, il principale mercato mondiale dei derivati, ha annunciato che il suoha raggiunto undi 8,3 milioni di contratti il ??6 marzo,giornaliero di 7,9 milioni di contratti stabilito il 3 marzo 2026."Mentre ialimentano l'nel settore energetico globale, gli operatori di mercato si rivolgono a CME Group per gestire il rischio", ha affermato. "In queste condizioni di mercato volatili, i clienti continuano ad affidarsi ai nostri mercati liquidi e ai nostri prodotti di benchmark per scoprire i prezzi, coprire e regolare l'esposizione all'interno dei loro portafogli."Nella stessa seduta del 6 marzo sono stati raggiunti altri record nel settore energetico: volume record dipari a 1,43 milioni di contratti; volume record delpari a 5,73 milioni di contratti; volume record dipari a 748.729 contratti.Inoltre,ha raggiunto undi 1,25 milioni di contratti negoziati il ??3 marzo 2026. In particolare, tutti e cinque i giorni con i volumi più performanti per il settore si sono verificati la scorsa settimana, con un volume medio a cinque giorni di 1,09 milioni di contratti.