Milano 14:52
43.502 -1,47%
Nasdaq 14:52
24.322 -1,30%
Dow Jones 14:52
46.767 -1,55%
Londra 14:52
10.168 -1,14%
Francoforte 14:52
23.215 -1,59%

CME Group, il complesso energia raggiunge nuovo record di volume giornaliero

Finanza
(Teleborsa) - CME Group, il principale mercato mondiale dei derivati, ha annunciato che il suo complesso energetico ha raggiunto un nuovo record giornaliero di volume di 8,3 milioni di contratti il ??6 marzo, superando il precedente record giornaliero di 7,9 milioni di contratti stabilito il 3 marzo 2026.

"Mentre i cambiamenti geopolitici alimentano l'incertezza nel settore energetico globale, gli operatori di mercato si rivolgono a CME Group per gestire il rischio", ha affermato Peter Keavey, Global Head of Energy Products di CME Group. "In queste condizioni di mercato volatili, i clienti continuano ad affidarsi ai nostri mercati liquidi e ai nostri prodotti di benchmark per scoprire i prezzi, coprire e regolare l'esposizione all'interno dei loro portafogli."

Nella stessa seduta del 6 marzo sono stati raggiunti altri record nel settore energetico: volume record di opzioni energetiche pari a 1,43 milioni di contratti; volume record del complesso petrolio greggio pari a 5,73 milioni di contratti; volume record di futures sul micro-greggio pari a 748.729 contratti.

Inoltre, CME Group Refined Products ha raggiunto un nuovo record giornaliero di 1,25 milioni di contratti negoziati il ??3 marzo 2026. In particolare, tutti e cinque i giorni con i volumi più performanti per il settore si sono verificati la scorsa settimana, con un volume medio a cinque giorni di 1,09 milioni di contratti.
