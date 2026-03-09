CME Group, il complesso energia raggiunge nuovo record di volume giornaliero

(Teleborsa) - CME Group
, il principale mercato mondiale dei derivati, ha annunciato che il suo complesso energetico
ha raggiunto un nuovo record giornaliero di volume
di 8,3 milioni di contratti il ??6 marzo, superando il precedente record
giornaliero di 7,9 milioni di contratti stabilito il 3 marzo 2026.
"Mentre i cambiamenti geopolitici
alimentano l'incertezza
nel settore energetico globale, gli operatori di mercato si rivolgono a CME Group per gestire il rischio", ha affermato Peter Keavey, Global Head of Energy Products di CME Group
. "In queste condizioni di mercato volatili, i clienti continuano ad affidarsi ai nostri mercati liquidi e ai nostri prodotti di benchmark per scoprire i prezzi, coprire e regolare l'esposizione all'interno dei loro portafogli."
Nella stessa seduta del 6 marzo sono stati raggiunti altri record nel settore energetico: volume record di opzioni energetiche
pari a 1,43 milioni di contratti; volume record del complesso petrolio greggio
pari a 5,73 milioni di contratti; volume record di futures sul micro-greggio
pari a 748.729 contratti.
Inoltre, CME Group Refined Products
ha raggiunto un nuovo record giornaliero
di 1,25 milioni di contratti negoziati il ??3 marzo 2026. In particolare, tutti e cinque i giorni con i volumi più performanti per il settore si sono verificati la scorsa settimana, con un volume medio a cinque giorni di 1,09 milioni di contratti.