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Costo unitario lavoro USA (QoQ) nel primo trimestre

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Costo unitario lavoro USA (QoQ) nel primo trimestre
USA, Costo unitario lavoro nel primo trimestre su base trimestrale (QoQ) +1,8%, in calo rispetto al precedente +2,1% (la previsione era +2,3%).
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