Edilizia, produzione costruzioni in calo per quinto mese a marzo

(Teleborsa) - La produzione nelle costruzioni è scesa a marzo, registrando il quinto mese consecutivo di calo e portandosi al minimi da agosto 2025. E' quanto emerge dall'ultimo rapporto dell'Istat, secondo cui la produzione nelle costruzioni a marzo è diminuita dello 0,7% rispetto a febbraio.



Su base tendenziale, l’indice grezzo registra a marzo 2026 un incremento del 4,4%. L’indice corretto per gli effetti di calendario mostra invece una flessione dello 0,2% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 22 contro i 21 di marzo 2025).



Nella media del primo trimestre del 2026 la produzione nelle costruzioni cala del 2% nel confronto con il trimestre precedente-. Su base tendenziale, l’indice grezzo aumenta dello 0,4% nella media del trimestre, mentre l’indice corretto per gli effetti di calendario cresce dello 0,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

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