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/ PIL Unione Europea (YoY) nel primo trimestre
PIL Unione Europea (YoY) nel primo trimestre
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13 maggio 2026 - 11.05
Unione Europea,
PIL nel primo trimestre su base annuale (YoY) +0,8%
, in calo rispetto al precedente +1,2% (in linea con le stime degli analisti).
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