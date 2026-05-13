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PIL Unione Europea (YoY) nel primo trimestre

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PIL Unione Europea (YoY) nel primo trimestre
Unione Europea, PIL nel primo trimestre su base annuale (YoY) +0,8%, in calo rispetto al precedente +1,2% (in linea con le stime degli analisti).
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