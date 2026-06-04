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Produttività USA (QoQ) nel primo trimestre

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Produttività USA (QoQ) nel primo trimestre
USA, Produttività nel primo trimestre su base trimestrale (QoQ) +0,3%, in calo rispetto al precedente +1,6% (la previsione era +0,8%).
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