Francoforte: accelera BMW

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il produttore di auto di Monaco , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,16%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX , evidenzia un rallentamento del trend di BMW rispetto all' indice della Borsa di Francoforte , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario di breve periodo della casa d'auto bavarese evidenzia un declino dei corsi verso area 81,39 Euro con prima area di resistenza vista a 82,97. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 80,51.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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