Francoforte: al centro degli acquisti Commerzbank
(Teleborsa) - Rialzo per la banca tedesca, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'8,45%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Commerzbank più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il quadro di medio periodo della banca d'affari ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 34,47 Euro. Primo supporto individuato a 33,65. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 35,29.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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