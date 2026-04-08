Francoforte: al centro degli acquisti Evotec

(Teleborsa) - Protagonista Evotec , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 9,17%.



Il confronto del titolo con il MDAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Evotec rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di medio periodo di Evotec rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 5,003 Euro, mentre i supporti sono stimati a 4,703. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 5,303.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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