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Francoforte: al centro degli acquisti Siemens

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: al centro degli acquisti Siemens
Brillante rialzo per la compagnia elettronica tedesca, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 10,19%.
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