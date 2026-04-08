Francoforte: Delivery Hero, quotazioni alle stelle

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per Delivery Hero , che tratta in rialzo del 10,77%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Delivery Hero mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +12,46%, rispetto a +7,21% del MDAX ).





Analizzando lo scenario di Delivery Hero si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 16,77 Euro. Prima resistenza a 17,74. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 16,16.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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