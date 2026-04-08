Francoforte: Delivery Hero, quotazioni alle stelle
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per Delivery Hero, che tratta in rialzo del 10,77%.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che Delivery Hero mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +12,46%, rispetto a +7,21% del MDAX).
Analizzando lo scenario di Delivery Hero si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 16,77 Euro. Prima resistenza a 17,74. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 16,16.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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