Francoforte: in bella mostra Continental

(Teleborsa) - Grande giornata per la compagnia tedesca produttrice di componentistica auto , che sta mettendo a segno un rialzo dell'8,13%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Continental rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di medio periodo del produttore di pneumatici ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 67,29 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 68,77, mentre il primo supporto è stimato a 65,81.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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