Francoforte: mette il turbo Deutsche Bank
(Teleborsa) - Brilla la prima banca tedesca come assets, che passa di mano con un aumento del 7,08%.
Il confronto del titolo con il DAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Deutsche Bank rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 27,24 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 27,68. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 28,11.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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