Francoforte: pioggia di acquisti su Siemens
(Teleborsa) - Brillante rialzo per la compagnia elettronica tedesca, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 9,05%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Siemens evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società tech rispetto all'indice.
Lo scenario di medio periodo di Siemens ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 231,6 Euro. Supporto a 225,7. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 237,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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