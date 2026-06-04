USA, Camera approva risoluzione per fermare l'azione militare contro l'Iran. Ma l'esito è incerto

(Teleborsa) - Mercoledì, per la prima volta, la Camera statunitense ha approvato una risoluzione sui poteri di guerra che fermerebbe l'azione militare contro l'Iran, sfidando il presidente Donald Trump. Un piccolo gruppo di repubblicani si è unito ai democratici per porre fine al conflitto, che dura da tre mesi e ha stravolto gli equilibri politici nazionali e internazionali.



"Ora basta", ha dichiarato il deputato Gregory Meeks di New York, il principale esponente democratico della Commissione Affari Esteri della Camera, che ha guidato l'iniziativa. "È ora che il presidente faccia la cosa giusta - ha aggiunto - La gente è stanca di soffrire a causa della sua guerra scelta: soffre al distributore di benzina, soffre al supermercato".



La votazione si è conclusa con 215 voti a favore e 208 contrari, ma i prossimi passi sono incerti. Trump probabilmente respingerà qualsiasi provvedimento del Congresso volto a limitare i suoi poteri. Ciononostante, il risultato, con quattro repubblicani che si sono uniti ai democratici, ha rappresentato una netta presa di posizione contro Trump.



La risoluzione sui poteri di guerra approvata dalla Camera non fermerebbe immediatamente il conflitto, ma costituirebbe un passo simbolico - se non legale - contro ulteriori azioni militari. La risoluzione passerà ora al Senato, dove il mese scorso quattro senatori repubblicani si sono uniti ai democratici per promuovere una misura simile volta a limitare la campagna statunitense contro l'Iran. Il Senato deve ancora votare in via definitiva per approvare o respingere la propria risoluzione sui poteri di guerra.



Il Segretario di Stato Marco Rubio ha avvertito, durante un'audizione della Commissione Affari Esteri della Camera, che gli iraniani penserebbero che l'amministrazione "avrà le mani legate" se il Congresso approvasse una risoluzione sui poteri di guerra. Ha affermato che penserebbero: "Non saremo in grado di fare nulla contro di loro, quindi perché scendere a compromessi?".

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