Kospi in rally su nuovi record. Chiusi listini di Tokyo e Cina continentale

(Teleborsa) - L'indice Kospi della Corea del Sud balza di quasi il 5% e tocca nuovi record, dopo il forte rialzo mensile di aprile, mentre gli investitori valutano le tensioni tra Iran e Stati Uniti e il piano statunitense di riaprire la navigazione nello Stretto di Hormuz. Il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato domenica sul suo profilo social Truth che gli Stati Uniti tenteranno di "liberare" le navi bloccate a causa della chiusura dello Stretto di Hormuz. Tra i singoli titoli, ottimi Samsung Electronics e SK Hynix, sostenute dal sentiment positivo seguito alla pubblicazione dei risultati trimestrali delle società tecnologiche statunitensi. Positivo anche il resto dell'Asia, mentre i mercati di Giappone e Cina sono chiusi per festività.



Bene Hong Kong (+1,58%). In netto miglioramento Seul (+4,68%). Sale Mumbai (+1,02%); leggermente negativo Sydney (-0,36%).



Appiattita la performance dell' euro contro la valuta nipponica , che tratta con un modesto -0,12%. Sostanziale invarianza per l' euro nei confronti della divisa cinese , che passa di mano con un trascurabile -0,11%. Seduta sostanzialmente invariata per l' euro contro il dollaro hongkonghese , che tratta con un moderato -0,14%.



Il rendimento dell' obbligazione decennale giapponese è pari 2,51%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese scambia 1,75%.

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