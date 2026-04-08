Italia più vulnerabile dall’energia fossile: Togni (ANEV) invita a puntare su rinnovabili

(Teleborsa) - "Abbiamo visto tutti come siano cresciuti i prezzi dei combustibili fossili, con effetti diretti sulle bollette e sulla vita quotidiana dei cittadini. L’unica soluzione possibile, da intraprendere rapidamente, è ridurre la dipendenza del nostro Paese da queste fonti e puntare con decisione sullo sviluppo delle energie rinnovabili, in particolare eolico e fotovoltaico, che nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima dovranno coprire quote sempre più rilevanti nei prossimi anni". Lo ha spiegato Simone Togni, Presidente dell’ANEV (Associazione Nazionale Energia del Vento), presentando la campagna di comunicazione istituzionale al via oggi, che vuole sensibilizzare sul tema della sicurezza e della indipendenza energetica dell'Italia.



La guerra in Iran sta comportando importanti aumenti dei costi delle materie prime energetiche. L’Italia, sta pagando lo scotto più alto in Europa in quanto maggiormente dipendente dalle fonti fossili. Bisogna accelerare lo sviluppo delle rinnovabili per aumentare la sicurezza energetica.



Secondo l’ANEV, accelerare la transizione energetica rappresenta oggi un’opportunità concreta non solo dal punto di vista ambientale, ma anche economico e sociale. "Velocizzare questa transizione è possibile e consentirebbe di risparmiare risorse importanti, riducendo al contempo la nostra vulnerabilità energetica".

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