Tozzi Green: ricavi e margini a doppia cifra, confermato il target di investimenti oltre 400 milioni entro il 2030

(Teleborsa) - Il Gruppo Tozzi Green
, uno dei principali gruppi italiani attivi nello sviluppo, costruzione e gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, chiude l’esercizio 2025 con ricavi consolidati
di 66,2 milioni di euro, in crescita del 10% rispetto ai 60,2 milioni di euro del 2024.
L’EBITDA
è stato di 35,2 milioni di euro, pari al 53% del fatturato consolidato ed in crescita del 14% rispetto ai 30,9 milioni del 2024. L’utile netto
è stato di 2,3 milioni di euro.
Il Gruppo ha raggiunto una capacità installata complessiva di 216,7 MW
e una produzione annuale di energia di 337 GWh, permettendo di evitare 135.118 t/Co2.
L’entrata in esercizio del nuovo parco eolico di San Severo (Foggia), con una potenza installata di 63 MW, rappresenta uno dei principali progetti realizzati dal Gruppo negli ultimi anni e costituisce un passo concreto del percorso di crescita delineato nel Piano Industriale 2025-2030.
Il Gruppo ha impianti in costruzione o prossimi all’avvio per una potenza complessiva di 101 MW. L’impianto eolico di San Pancrazio (Brindisi – 45 MW) è previsto entrare in esercizio nel secondo trimestre 2026, mentre stanno proseguendo le attività di costruzione dell’impianto fotovoltaico di 56 MW a Passo Cavaliere (Catania).
Il target di potenza installata di 500 MW entro il 2030 è confermato, sostenuto da una pipeline di progetti in sviluppo e costruzione principalmente in Italia e che prevede investimenti per oltre 400 milioni di euro. Andrea Tozzi, Amministratore Delegato di Tozzi Green
, ha dichiarato: "Il 2025 è stato un anno importante per il Gruppo con un forte rafforzamento della nostra potenza installata in Italia
. L'entrata in esercizio del parco eolico di San Severo è un passaggio importante nell’attuazione del Piano industriale 2025-2030 e dimostra la nostra capacità industriale distintiva di realizzare in tempi rapidi e con risorse interne la costruzione e la messa in funzione di impianti complessi. Continueremo ad investire risorse crescenti nello sviluppo di nuovi impianti
in Italia e sono certo che le nostre competenze industriali distintive ci aiuteranno ad incrementare rapidamente la nostra capacità installata. Sono sempre più fiducioso sulla crescita della capacità da fonti rinnovabili in Italia, perché è l’unica possibilità concreta che abbiamo di essere più autonomi dal resto del mondo e di far risparmiare miliardi di euro all’anno a famiglie ed imprese, contribuendo ad aumentare la competitività e la resilienza del nostro sistema produttivo".