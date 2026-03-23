TotalEnergies esce dal contratto eolico da 1 miliardo di dollari negli USA: risorse verso il fossile

(Teleborsa) - L’amministrazione Trump ha liberato TotalEnergies dall’impegno di oltre 1 miliardo di dollari in concessioni per l’eolico offshore, consentendo al gruppo francese di reindirizzare quei capitali verso nuovi investimenti in petrolio e gas naturale negli Stati Uniti. L’annuncio è arrivato dal segretario agli Interni, Doug Burgum durante il CERAWeek di Houston.



Secondo l'accordo, TotalEnergies non sarà più tenuta a sviluppare i parchi eolici previsti al largo di New York, New Jersey e North Carolina. In cambio, Washington rimborserà l’azienda per intero fino all’intero valore pagato per le concessioni iniziali, a fronte di nuovi investimenti nel settore fossile.



La decisione si inserisce nella più ampia campagna del presidente Donald Trump per smantellare le politiche climatiche dell’era Biden e rilanciare i combustibili tradizionali. I suoi tentativi di bloccare cinque progetti eolici offshore sono stati però ostacolati da recenti sentenze sfavorevoli.



Il CEO Patrick Pouyanné ha dichiarato che TotalEnergies "accelererà" gli investimenti nel GNL statunitense, precisando che l’accordo non modifica gli impegni dell’azienda nel settore eolico in altri Paesi.



La società, tramite la controllata Attentive Energy, aveva ottenuto nel 2022 una concessione da 795 milioni di dollari per sviluppare oltre 3 gigawatt di capacità eolica offshore tra New York e New Jersey, sufficiente ad alimentare più di un milione di abitazioni. Total aveva poi ceduto il 44% del progetto a Corio Generation e Rise Light & Power per 420 milioni. Nello stesso anno aveva acquisito anche un lease da 1 gigawatt al largo della Carolina del Nord per 160 milioni.



Le trattative sulla rinuncia ai lease erano state anticipate dal New York Times.

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