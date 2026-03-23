Pesante sul mercato di Piazza Affari ERG
(Teleborsa) - Ribasso per la società attiva nel settore delle energie rinnovabili, che passa di mano in perdita del 4,05%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ERG più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le tendenza di medio periodo del primo produttore di energia eolica in Italia si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 21,57 Euro. Supporto stimato a 20,77. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 22,37.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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