Londra: acquisti a mani basse su JD Sports Fashion

(Teleborsa) - Brilla il rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo , che passa di mano con un aumento del 9,01%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a JD Sports Fashion rispetto all'indice di riferimento.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per JD Sports Fashion , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 0,7386 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 0,7603. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 0,7247.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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