Londra: acquisti a mani basse su JD Sports Fashion
(Teleborsa) - Brilla il rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo, che passa di mano con un aumento del 9,01%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a JD Sports Fashion rispetto all'indice di riferimento.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per JD Sports Fashion, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 0,7386 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 0,7603. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 0,7247.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```