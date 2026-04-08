Londra: giornata depressa per Centrica

(Teleborsa) - Pressione sul fornitore di elettricità e gas , che tratta con una perdita del 3,20%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Centrica , che fa peggio del mercato di riferimento.





L'esame di breve periodo di Centrica classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 2,159 sterline e primo supporto individuato a 2,081. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 2,236.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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