Londra: giornata depressa per Centrica
(Teleborsa) - Pressione sul fornitore di elettricità e gas, che tratta con una perdita del 3,20%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Centrica, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'esame di breve periodo di Centrica classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 2,159 sterline e primo supporto individuato a 2,081. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 2,236.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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