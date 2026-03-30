Londra: risultato positivo per Centrica
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il fornitore di elettricità e gas, che tratta in utile del 2,43% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Centrica rispetto all'indice di riferimento.
La tendenza di breve di Centrica moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 2,088 sterline e supporto a 2,03. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 2,146.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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