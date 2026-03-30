Londra: risultato positivo per Centrica

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il fornitore di elettricità e gas , che tratta in utile del 2,43% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Centrica rispetto all'indice di riferimento.





La tendenza di breve di Centrica moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 2,088 sterline e supporto a 2,03. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 2,146.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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