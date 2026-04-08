Londra: pioggia di acquisti su Spirax-Sarco Engineering

(Teleborsa) - Brilla la società di ingegneria industriale inglese , che passa di mano con un aumento del 7,67%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Spirax-Sarco Engineering più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo scenario di breve periodo di Spirax-Sarco Engineering evidenzia un declino dei corsi verso area 70,32 sterline con prima area di resistenza vista a 73,24. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 68,74.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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