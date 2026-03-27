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/ Londra: risultato positivo per 3i Group
Londra: risultato positivo per 3i Group
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In breve
27 marzo 2026 - 09.50
Seduta positiva per la
società d'investimenti con sede a Londra
, che avanza bene dell'1,83%.
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