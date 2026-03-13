Londra: movimento negativo per Burberry

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la maison del lusso inglese , con una flessione del 3,24%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Burberry rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la casa di moda britannica , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 10,22 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 10,49. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 10,12.



(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



