Londra: calo per Burberry

(Teleborsa) - Ribasso per la, che presenta una flessione del 2,22%.Se si analizza l'andamento del titolo con ilsu base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.Il quadro tecnico disegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 10,51 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 10,76. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 10,43.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)