Milano 10:32
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Nasdaq 25-mar
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Dow Jones 25-mar
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Londra 10:32
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Francoforte 10:32
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Londra: seduta euforica per Next

Migliori e peggiori, In breve
Londra: seduta euforica per Next
Effervescente la società che vende abbigliamento e prodotti per la casa, che scambia con una performance decisamente positiva del 6,36%.
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