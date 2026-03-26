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/ Londra: seduta euforica per Next
Londra: seduta euforica per Next
Migliori e peggiori
,
In breve
26 marzo 2026 - 09.50
Effervescente la
società che vende abbigliamento e prodotti per la casa
, che scambia con una performance decisamente positiva del 6,36%.
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