Londra: andamento sostenuto per Polar Capital Technology Trust

(Teleborsa) - Scambia in profit il fondo d'investimento chiuso con sede nel Regno Unito , che lievita del 2,00%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Polar Capital Technology Trust mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,31%, rispetto a +0,09% del principale indice della Borsa di Londra ).





Tecnicamente, Polar Capital Technology Trust è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 5,12 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 5,06. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 5,18.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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