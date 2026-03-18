Londra: andamento sostenuto per Polar Capital Technology Trust
(Teleborsa) - Scambia in profit il fondo d'investimento chiuso con sede nel Regno Unito, che lievita del 2,00%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Polar Capital Technology Trust mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,31%, rispetto a +0,09% del principale indice della Borsa di Londra).
Tecnicamente, Polar Capital Technology Trust è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 5,12 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 5,06. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 5,18.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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