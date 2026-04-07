Milano 10:47
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Dow Jones 6-apr
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Londra: risultato positivo per Scottish Mortgage Investment Trust

Migliori e peggiori, In breve
Londra: risultato positivo per Scottish Mortgage Investment Trust
Apprezzabile rialzo per la ssocietà di investimento in azioni di società quotate, in guadagno del 2,29% sui valori precedenti.
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