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Londra: positiva la giornata per Scottish Mortgage Investment Trust

Migliori e peggiori
Londra: positiva la giornata per Scottish Mortgage Investment Trust
(Teleborsa) - Avanza la ssocietà di investimento in azioni di società quotate, che guadagna bene, con una variazione del 2,29%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Scottish Mortgage Investment Trust rispetto all'indice di riferimento.


L'esame di breve periodo di Scottish Mortgage Investment Trust classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 13,08 sterline e primo supporto individuato a 12,83. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 13,33.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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