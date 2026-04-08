Londra: Weir Group, quotazioni alle stelle

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il fornitore di prodotti per l'industria mineraria, infrastrutturale ed edile , che tratta in rialzo del 7,91%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Weir Group rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo studio di Weir Group presenta un indebolimento della trendline al test del bottom visto a quota 29,86 sterline. In presenza di spunti positivi si propende per una spinta in alto fino al top 30,92. Le previsioni sono per una continuazione della tendenza negativa verso il supporto 29,16.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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