Londra: scambi in positivo per Weir Group

(Teleborsa) - Bene il fornitore di prodotti per l'industria mineraria, infrastrutturale ed edile , con un rialzo dell'1,83%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Weir Group mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,04%, rispetto a +1,91% del principale indice della Borsa di Londra ).





La tendenza di breve di Weir Group è in rafforzamento con area di resistenza vista a 31,41 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 30,71. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 32,11.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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