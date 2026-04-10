Londra: scambi in positivo per Weir Group
(Teleborsa) - Bene il fornitore di prodotti per l'industria mineraria, infrastrutturale ed edile, con un rialzo dell'1,83%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Weir Group mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,04%, rispetto a +1,91% del principale indice della Borsa di Londra).
La tendenza di breve di Weir Group è in rafforzamento con area di resistenza vista a 31,41 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 30,71. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 32,11.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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