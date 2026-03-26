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3i Group, quotazioni in calo a Londra

Migliori e peggiori, In breve
3i Group, quotazioni in calo a Londra
Ribasso per la società d'investimenti con sede a Londra, che passa di mano in perdita dell'8,85%.
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