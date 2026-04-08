Madrid: andamento sostenuto per Meliá Hotels International

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il proprietario e gestore spagnolo di hotel in tutto il mondo , in guadagno del 3,24% sui valori precedenti.



Il trend di Meliá Hotels International mostra un andamento in sintonia con quello dell' Ibex 35 . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





L'esame di breve periodo di Meliá Hotels International classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 10,35 Euro e primo supporto individuato a 10,08. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 10,62.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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