Madrid: positiva la giornata per Meliá Hotels International

(Teleborsa) - Bene il proprietario e gestore spagnolo di hotel in tutto il mondo , con un rialzo dell'1,88%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Meliá Hotels International evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' Ibex 35 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Meliá Hotels International rispetto all'indice.





La tendenza di breve di Meliá Hotels International è in rafforzamento con area di resistenza vista a 9,53 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 9,42. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 9,63.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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