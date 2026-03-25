Madrid: positiva la giornata per Meliá Hotels International
(Teleborsa) - Bene il proprietario e gestore spagnolo di hotel in tutto il mondo, con un rialzo dell'1,88%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Meliá Hotels International evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Meliá Hotels International rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Meliá Hotels International è in rafforzamento con area di resistenza vista a 9,53 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 9,42. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 9,63.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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