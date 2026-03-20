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Madrid: brillante l'andamento di Meliá Hotels International

Migliori e peggiori, In breve, Turismo
Madrid: brillante l'andamento di Meliá Hotels International
Punta con decisione al rialzo la performance del proprietario e gestore spagnolo di hotel in tutto il mondo, con una variazione percentuale del 2,74%.
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