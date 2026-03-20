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/ Madrid: brillante l'andamento di Meliá Hotels International
Madrid: brillante l'andamento di Meliá Hotels International
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Turismo
20 marzo 2026 - 13.00
Punta con decisione al rialzo la performance del
proprietario e gestore spagnolo di hotel in tutto il mondo
, con una variazione percentuale del 2,74%.
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