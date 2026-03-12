Milano 10:02
44.654 -0,27%
Nasdaq 11-mar
24.965 0,00%
Dow Jones 11-mar
47.417 -0,61%
Londra 10:03
10.308 -0,44%
Francoforte 10:02
23.560 -0,34%

Madrid: positiva la giornata per Meliá Hotels International

Seduta positiva per il proprietario e gestore spagnolo di hotel in tutto il mondo, che avanza bene del 2,08%.
