Madrid: in calo Meliá Hotels International
(Teleborsa) - Retrocede il proprietario e gestore spagnolo di hotel in tutto il mondo, con un ribasso del 2,75%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Meliá Hotels International evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Meliá Hotels International rispetto all'indice.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 8,995 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 8,775. L'equilibrata forza rialzista di Meliá Hotels International è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 9,22.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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