Madrid: in calo Meliá Hotels International

(Teleborsa) - Retrocede il proprietario e gestore spagnolo di hotel in tutto il mondo , con un ribasso del 2,75%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Meliá Hotels International evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' Ibex 35 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Meliá Hotels International rispetto all'indice.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 8,995 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 8,775. L'equilibrata forza rialzista di Meliá Hotels International è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 9,22.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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