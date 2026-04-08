Madrid: exploit di Ferrovial

(Teleborsa) - Effervescente la società spagnola di infrastrutture per il settore trasporti , che scambia con una performance decisamente positiva del 5,01%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Ferrovial evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' Ibex 35 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Ferrovial rispetto all'indice.





Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 58,91 Euro. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 59,93. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 60,95.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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