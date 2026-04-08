Madrid: rally per Grifols

(Teleborsa) - Brilla la società farmaceutica e chimica spagnola , che passa di mano con un aumento del 5,06%.



Il movimento di Grifols , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell' Ibex 35 , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Le implicazioni tecniche attuali di Grifols mostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 9,37 Euro. Al contrario spunti rialzisti potrebbero spingere all'insù la curva fino al test 9,59. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 9,24.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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